L’area del Molo Beverello a Napoli, incluso il Molo Angioino e l’Immacolatella Vecchia, sarà soggetta a restrizioni di accesso per i mezzi, tra cui taxi e Ncc, nei prossimi mesi. La limitazione mira a ridurre il traffico e a gestire i cantieri in corso nell’area. Durante questo periodo, si prevede una diminuzione del numero di taxi e veicoli Ncc che operano nella zona.

Meno traffico, meno taxi, meno Ncc. L’area del molo Angioino e del Beverello, fino all’Immacolatella Vecchia dovrà soffrire per i prossimi mesi di un accesso limitato di mezzi. L’ordinanza varata dall’Autorità di sistema portuale del mare Tirreno centrale, la numero 66 del 2026, entrata in vigore il 15 luglio, prevede che nell’area possono accedere solo i mezzi Alibus che collegano il porto con l’aeroporto (1 stallo disponibile); i bus della navetta portuale che collega l’area del Beverello con Porta di Massa (traghetti); 15 taxi possono stazionare nell’area M; 4 posti per Ncc solo se diretti al parcheggio Q, oltre naturalmente ai servizi autorizzati, bus turistici, bus per il giro città e così via. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilmattino.it - Molo Beverello a Napoli, stretta sui taxi ma è sprint sui cantieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Molo Beverello a Napoli, passeggeri sotto il sole: «C’è il divieto di installare i tendoni»Alle 12:10 di ieri mattina, sul Molo Beverello di Napoli, decine di passeggeri aspettavano sotto il sole per imbarcarsi su un aliscafo diretto a...

Serie A, cambia il regolamento: VAR sui secondi gialli e sui corner, stretta contro perdite di tempo e simulazioniIl regolamento di calcio è stato modificato e le nuove norme riguardano l’uso del VAR, che sarà applicato anche per i secondi gialli e i corner.

Temi più discussi: Molo Beverello a Napoli, stretta sui taxi ma è sprint sui cantieri; Violento pestaggio sull'autobus tra l'indifferenza dei passeggeri; Msc cresce anche nel settore Air Cargo, in arrivo 5 nuovi maxi aerei; Autista ferma, violenza su un pullman a Napoli: due uomini si picchiano sul bus davanti ai passeggeri increduli.

#Maranza protetti dalla #sinistra in azione. Davanti a donne e bambini gli hanno anche spaccato la testa. È successo ieri sera intorno alle 18:30 nel pullman 151 nei pressi del molo #Beverello #Napoli x.com

Molo Beverello a Napoli, stretta sui taxi ma è sprint sui cantieriMeno traffico, meno taxi, meno Ncc. L’area del molo Angioino e del Beverello, fino all’Immacolatella Vecchia dovrà soffrire per i prossimi mesi di un accesso limitato di ... ilmattino.it

Molo Beverello a Napoli, nuova gestione agli armatori: Terminal più efficienteLa nuova stazione marittima del Beverello è stata consegnata alla società che dovrà gestirla, la Beverello Srl, firmata con quote paritarie da Snav, Caremar, Navigazione Libera del Golfo e Alilauro. ilmattino.it