Un uomo è stato denunciato dopo aver minacciato agenti con una sbarra di ferro e aver tentato di aggredirli durante un intervento. È stato portato al centro di identificazione e espulsione, dove rimarrà in attesa del rimpatrio. L’episodio è avvenuto in una località della provincia di Lucca. Nessuno degli agenti ha riportato ferite. La polizia sta procedendo con le verifiche e le procedure di rito per il caso.

Viareggio, 28 luglio 2026 – Ha minacciato i poliziotti brandendo una sbarra di ferro e si è scagliato contro gli agenti intervenuti per fermarlo. Protagonista della vicenda, avvenuta all'alba nel quartiere Darsena di Viareggio, è un cittadino marocchino di 34 anni, pluripregiudicato, denunciato dalla polizia di Stato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Al termine delle procedure di rito è stato accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Potenza, dove sono state avviate le procedure di espulsione. https:www.lanazione.itcronacaun-colpo-solo-per-difesa-indice-di-unazione-professionale-cosi-il-vigile-ha-sparato-al-clochard-che-lo-minacciava-col-coltello-ln2ctg2n Cosa è accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minaccia gli agenti con una sbarra di ferro. Denunciato e portato al Cpr: verrà rimpatriato

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