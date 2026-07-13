Un uomo straniero è stato fermato dalla polizia a Salerno dopo aver minacciato i passanti con una spranga di ferro e aver danneggiato alcune auto. È stato portato in commissariato e denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. La polizia ha disposto il deferimento all’Autorità Giudiziaria. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Un deferimento all’Autorità Giudiziaria a Salerno nei confronti di un cittadino straniero, gravemente indiziato del reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’episodio si è verificato il 12 luglio, quando l’uomo è stato fermato nei pressi del centro cittadino dopo una segnalazione relativa a comportamenti minacciosi e danneggiamenti. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è stato effettuato dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato stampa che ricostruisce le fasi dell’operazione e le motivazioni che hanno portato al deferimento del soggetto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

© Virgilio.it - Salerno, con una spranga di ferro minaccia i passanti e danneggia auto: bloccato e denunciato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Molesta e minaccia i passanti a Verona, poi aggredisce gli agenti intervenuti e danneggia l'auto: fermatoA Verona, un giovane di 23 anni è stato arrestato dopo aver molestato e minacciato i passanti nel centro della città.

Insegue e minaccia passanti con un martello, denunciato moldavoIntorno alle 1 di notte, una persona di 31 anni di nazionalità moldava è stata denunciata dalla Polizia di Modena per aver inseguito e minacciato...

Argomenti più discussi: Salerno, fermato cittadino moldavo con una spranga di ferro; A spasso con una spranga di ferro: bloccato nei pressi di piazza Portanova; Principio d’incendio alla stazione Arechi della metropolitana; Picchiata dal fidanzato al culmine di una lite: 23enne in ospedale, si indaga.

Salerno: semina il panico con una spranga di ferro, fermato dalla Polizia salernonotizie.it/2026/07/12/sal… x.com

A spasso con una spranga di ferro: bloccato nei pressi di piazza PortanovaSarebbe stato trovato in possesso di una spranga di ferro mentre si aggirava con fare sospetto tra le vetture in sosta, nei pressi di piazza Portanova ... salernotoday.it