Due fratelli ultrà della Lazio sono stati giudicati per minacce ed estorsioni legate a Cortina. I fatti risalgono a luglio e riguardano il tentativo di ottenere il controllo di alcune attività sulla località. Durante il processo, nessuna delle parti offese si è costituita parte civile, tra cui il Coni, il gestore di uno chalet e un assessore. La prima condanna è stata emessa senza la presenza di rappresentanti delle vittime.

Ieri, 27 luglio, c’è stata la prima condanna per la «Suburra» di Cortina. E nessuna delle potenziali parti offese si è costituita parte civile. Non il Coni, non MiCo, non il gestore dello Chalet Tofane Graziano Prest, non l’assessore Stefano Ghezze. Né il Comune di Cortina, cosa che sorprende il sindaco Gianluca Lorenzi: «La giunta aveva deliberato di costituirsi. Non capisco». Dopo una rapida verifica con gli uffici, il sindaco spiega: «Mi dicono che erano scaduti i termini e quindi ci costituiamo come parte offesa». Lo si farà nel corso della prima udienza del processo che si terrà al Tribunale di Belluno il prossimo 2 dicembre nei... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

© Corrieredelveneto.corriere.it - Minacce ed estorsioni per mettere le mani su Cortina, a processo i due fratelli ultrà della Lazio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Minacce, aggressioni ed estorsioni ai familiari: due arresti dei carabinieriDue uomini sono stati arrestati dai Carabinieri della provincia di Bergamo per aver commesso minacce, aggressioni ed estorsioni nei confronti di...

Le mani delle cosche su San Siro e il patto fra ultrà delle curve. La verità dell’ex numero due della Nord Marco Ferdico ai pm: con i milanisti c’era un accordoGli ex capi della curva Nord hanno confessato di aver stretto un accordo con i tifosi milanisti, secondo quanto dichiarato dall’ex numero due della...

Temi più discussi: Estorsioni, lesioni personali, minacce. Maxi blitz contro la criminalità giovanile; Soldi e sigarette, sennò vi taglio la gola. Titolari di una tabaccheria minacciate per mesi; Consolato Usa, minacce ai manovali indiani e paghe irrisorie. Il manager turco indagato anche per estorsione; Minacce ai genitori per avere soldi da spendere in droga: 51enne in manette.

Napoli, fermato per telefonino alla guida, la moglie fugge con la patente: agenti feriti e capelli strappati alla vigilessa reddit

Camorra, stangata sul clan Ullero: controllava Cardito con bombe, estorsioni e minacce - Cronache - Napoli – Una pioggia di anni di reclusione — per un totale complessivo che supera i 150 anni di carcere — è caduta oggi pomeriggio sulla consorteria crim… x.com

Verona, escort arrestata per estorsione: minacciava falsa denunciaLa Polizia di Stato, operando in stretta sinergia con il coordinamento della Procura di Verona, ha messo a segno un importante arresto. Una donna di origini marocchine è stata infatti fermata, ritenut ... it.blastingnews.com

Minacce ed estorsione all'avvocato Gabriele Picano, un uomo finisce ai domiciliari con il braccialettoLa Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza del Gip del Tribunale che dispone gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un uomo indagato per stalking e tentata estorsione ... ilmessaggero.it