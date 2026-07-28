Miley Cyrus ha annunciato un nuovo album che, secondo le sue parole, rifletterà profondamente la sua identità attuale. La cantante ha spiegato che il progetto nasce dopo aver cambiato etichetta discografica, passando a Atlantic Records, e sarà un lavoro diverso rispetto al passato. Ha dichiarato che l’album rappresenta un nuovo capitolo della sua carriera, senza fornire dettagli specifici sui contenuti o sulla data di uscita.

Milano, 28 luglio 2026 – Miley Cyrus è pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo aver voltato pagina sul fronte discografico con il passaggio ad Atlantic Records, la cantante ha parlato per la prima volta del suo prossimo album, raccontando come è nato e perché, rispetto al passato, rappresenta qualcosa di profondamente diverso. L'artista non ha ancora svelato quando uscirà il disco, ma una cosa è certa: il progetto è già pronto. Dieci canzoni, pensate fin dall'inizio come un percorso preciso, costruito senza fretta e soprattutto senza forzature. "Questa volta è stato tutto molto naturale". Intervistata da Wonderland Magazine, Miley Cyrus ha spiegato che il nuovo album è nato in modo molto più spontaneo rispetto ai precedenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Miley Cyrus annuncia il nuovo album: "Sarà il riflesso di quello che sono"

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