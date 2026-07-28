Un ragazzino di 14 anni è stato arrestato a Milano per aver preso di mira anziani, minacciandoli e scappando a bordo di una BMW. Il ragazzo, che ha precedenti penali ma non era stato imputabile fino ad ora, era il leader del gruppo. Con due complici, sceglieva le vittime e agiva, puntando soprattutto gli anziani. La polizia ha eseguito l’arresto nel carcere dove si trova ora.

Era il più piccolo a indirizzare, in qualche modo, le scelte della «banda». Individuava le vittime, soprattutto anziani. Poi entrava in azione, con l’aiuto dei due complici. Il modus operandi era sempre lo stesso: uno rimaneva al volante dell’auto, parcheggiata in doppia fila con il motore acceso per la fuga; l’altro faceva da palo, pronto a intervenire e lui, romeno di 14 anni, colpiva. Si avvicinava agli obiettivi, allungava e sfilava quello che trovava dalle tasche delle vittime. Così è successo anche venerdì scorso in via Medeghino, a due passi da piazza Abbiategrasso, periferia sud della città. E così stava per succedere anche in via Ripamonti, dove però la polizia lo ha fermato prima che la scena si ripetesse. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, in carcere il baby rapinatore 14enne che puntava gli anziani e scappava in Bmw. Ha precedenti, ma finora non era imputabile

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Tafferugli al Colosseo tra agenti, baby gang e maranza in fuga su un'auto della polizia locale

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A 14 anni cerca di derubare due anziani a Milano, arrestato. In carcere anche un 18enne, un terzo complice è riuscito a fuggire #ANSA x.com

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