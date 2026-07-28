Milanello e il circolo Aniene il naufragio annunciato di un sodalizio impossibile
Il sodalizio tra Milanello e il circolo Aniene è terminato dopo pochi mesi. L’unione tra le due realtà, troppo diverse tra loro, si è rivelata insostenibile. I piani decennali previsti sono stati abbandonati e il progetto è naufragato. Si parla ora di un possibile intervento di un governo di unità nazionale per il calcio, ma nulla di ufficiale è stato annunciato.
È subito fallito l’innesto tra due mondi troppo lontani addio ai piani decennali. Ci vuole un governo d’unità nazionale per il nostro calcio. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Prima ancora di parlare del grave atto vandalico, sarebbe opportuno chiamare le cose con il loro nome. L’opera di Padre Costantino Ruggeri non si chiama La Franciacorta, come è stato scritto nel post del Comune, ma Il Volto della Franciacorta. È un’oper facebook