milanello e il circolo aniene il naufragio annunciato di un sodalizio impossibile

Notizia in breve

Il sodalizio tra Milanello e il circolo Aniene è terminato dopo pochi mesi. L’unione tra le due realtà, troppo diverse tra loro, si è rivelata insostenibile. I piani decennali previsti sono stati abbandonati e il progetto è naufragato. Si parla ora di un possibile intervento di un governo di unità nazionale per il calcio, ma nulla di ufficiale è stato annunciato.