Milanello e il circolo Aniene il naufragio annunciato di un sodalizio impossibile

Da repubblica.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sodalizio tra Milanello e il circolo Aniene è terminato dopo pochi mesi. L’unione tra le due realtà, troppo diverse tra loro, si è rivelata insostenibile. I piani decennali previsti sono stati abbandonati e il progetto è naufragato. Si parla ora di un possibile intervento di un governo di unità nazionale per il calcio, ma nulla di ufficiale è stato annunciato.

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È subito fallito l’innesto tra due mondi troppo lontani addio ai piani decennali. Ci vuole un governo d’unità nazionale per il nostro calcio. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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