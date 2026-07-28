Milan Summer Tour Australia 2026 | primo allenamento a Perth per Amorim Ecco i dettagli | PM

Da pianetamilan.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan si trova attualmente a Perth, in Australia, dove ha svolto il primo allenamento con il nuovo allenatore Amorim. Questa settimana il club ha in programma un’amichevole a porte chiuse contro la squadra locale. Il 5 agosto è previsto un derby contro l’Inter, una partita che richiama i vecchi trofei Tim. La tournée estiva si concluderà con questa sfida, che si svolgerà prima dell’inizio della stagione ufficiale.

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Il Milan, in questo momento, si trova in Australia, in particolare a Perth, dove questa settimana giocherà un'amichevole a porte chiuse con la squadra di casa e il prossimo 5 agosto giocherà il derby contro l'Inter: una sfida molto affascinante che ricorda un po' i vecchi trofei Tim di un calcio ormai che fa parte del passato. promowebappQuesta mattina è iniziato ufficialmente il Summer Tour del Club. Durante la giornata la Deputy Premier del Governo Western Australia ha accolto l'allenatore e Matteo Gabbia per un press briefing. Il programma degli allenamenti e l'entusiasmo dei tifosi. Primo allenamento locale alle 15:30 presso il Sam Kerr Football Center: - Prima parte dedicata all'attivazione in campo con l'esecuzione di torelli ed esercitazioni atletiche. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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