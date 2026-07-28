Il Milan è arrivato a Perth, in Australia, dopo un viaggio lungo e complicato. La squadra si è sistemata in un hotel della città, che sarà la base per i prossimi dieci giorni. Durante il trasferimento, si è verificata una sorpresa per l’allenatore, senza ulteriori dettagli resi noti. La formazione rossonera ha quindi iniziato la sua attività sul territorio australiano.

È ufficialmente iniziata l'avventura australiana del nuovo Milan di Rúben Amorim. Nella serata di ieri, la spedizione rossonera ha raggiunto l'hotel di Perth (Western Australia) che farà da quartier generale per i prossimi 10 giorni. Ad accogliere la squadra all'arrivo c'era una calorosa rappresentanza di circa cento tifosi del "Milan Club Perth". Nonostante la stanchezza per un volo lunghissimo, reso ancora più estenuante da uno scalo forzato di cinque ore a Dubai per problemi aeroportuali, il tecnico e i calciatori si sono concessi a lungo per selfie e autografi. Tournée Milan in Australia: il programma tra conferenza e primi allenamenti. La mattinata odierna si è aperta con i primi impegni istituzionali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan sbarcato a Perth dopo l'odissea del volo: c'è subito una sorpresa per Amorim

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