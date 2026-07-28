Milan Sankhoun Diawara ha completato le visite mediche e ottenuto l' idoneità sportiva | ora la firma

Il difensore Sankhoun Diawara ha completato le visite mediche e ha ottenuto l'idoneità sportiva. Ora aspetta solo di firmare il contratto per ufficializzare il suo trasferimento al Milan.

Per il definitivo approdo di Sankhoun Diawara al Milan manca solo la firma sul contratto: il difensore centrale ha svolto le visite mediche e ottenuto l'idoneità sportiva, si appresta ora a siglare il legame con i rossoneri. Prezzo: 3 milioni, proveniente dal Troyes, dopo la firma prenderà il primo aereo per recarsi a Perth e raggiungere i nuovi compagni in ritiro agli ordini di Ruben Amorim., Chi è Sankhoun Diawara? Diawara, difensore mancino classe 2006, unisce una struttura imponente di un metro e novanta a una spiccata doti tecniche e fisiche. Il giovane centrale spicca per le sue lunghe leve, l'efficacia nel gioco aereo e... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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