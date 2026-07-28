Midterm il crollo di Trump trascina i repubblicani E Ocasio Cortez balza tra i dem per le presidenziali del 2028
Le elezioni di metà mandato hanno indebolito i repubblicani, con il crollo di Trump che ha influenzato i risultati. Nel frattempo, una deputata democratica ha annunciato la candidatura alle presidenziali del 2028. I prezzi della benzina sono tornati sopra i 4 dollari al gallone e la guerra contro l’Iran ha portato a modifiche nel conteggio dei morti e feriti americani, suscitando critiche da media e legislatori.
Il caro vita, a partire dal prezzo della benzina tornato sopra i 4 dollari al gallone, e la guerra impopolare contro l’ Iran, che ha spinto l’amministrazione Usa a cambiare il sistema di conteggio dei morti e dei feriti americani, tra le polemiche di media e legislatori. Un modo per confondere le acque sul reale andamento del conflitto contro Teheran, visto che le vittime tra le file Usa sono fonte di ulteriore malcontento nei confronti dell’amministrazione. Ma soprattutto il tasso di gradimento per il presidente Donald Trump, crollato al 30% e in crisi anche tra i suoi sostenitori e il popolo Maga. Tutti fattori che incrementano la preoccupazione della Casa Bianca per le elezioni di midterm del 3 novembre 2026, dove i sondaggi danno ormai in vantaggio i dem nelle preferenze degli elettori per entrambi i rami del Congresso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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