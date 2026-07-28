midterm il crollo di trump trascina i repubblicani e ocasio cortez balza tra i dem per le presidenziali del 2028

Notizia in breve

Le elezioni di metà mandato hanno indebolito i repubblicani, con il crollo di Trump che ha influenzato i risultati. Nel frattempo, una deputata democratica ha annunciato la candidatura alle presidenziali del 2028. I prezzi della benzina sono tornati sopra i 4 dollari al gallone e la guerra contro l’Iran ha portato a modifiche nel conteggio dei morti e feriti americani, suscitando critiche da media e legislatori.