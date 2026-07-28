Meteo le previsioni in Campania per martedì 28 luglio 2026

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 28 luglio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4920m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4967m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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METEO fino al 22 luglio 2026 e la tendenza successiva

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