Meteo Campania sole e temperature in aumento | nuova ondata di calore tra fine luglio e agosto

Le previsioni meteo per la Campania dal 28 al 30 luglio indicano sole, mare poco mosso e un aumento delle temperature. Tra fine luglio e agosto si prevede una nuova ondata di calore. Nel frattempo, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha nominato una nuova presidente, sostituendo l’ex presidente. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha salutato la precedente presidente con un messaggio di saluto.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Napoletano nuova presidente. Il COA saluta Casella Le previsioni meteo Campania dal 28 al 30 luglio: sole, mare poco mosso e temperature in aumento. Nuova ondata di calore in arrivo. Meteo Campania Tempo prevalentemente stabile e soleggiato in Campania tra martedì 28 e giovedì 30 luglio. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, l’alta pressione garantirà condizioni favorevoli su gran parte della regione, prima di una nuova e intensa ondata di calore attesa tra gli ultimi giorni di luglio e la prima decade di agosto. Le temperature massime sono previste progressivamente al di sopra delle medie stagionali, con un aumento dell’afa. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Meteo: Temperature giù, ma il grande caldo potrebbe tornare prima del previsto

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