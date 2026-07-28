Messa in sicurezza SMaria in Cosmedin appello per una delle chiese più antiche di Napoli | Riapritela

È stata completata la messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria in Cosmedin, uno degli edifici più antichi di Napoli. I lavori di consolidamento, finanziati dal ministero della Cultura con 665.000 euro, sono stati conclusi. Ora si chiede che l’edificio venga riaperto al pubblico, dopo il periodo di chiusura per interventi di tutela e restauro. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di riapertura.

Tempo di lettura: 3 minuti Messa in sicurezza, dopo i lavori di consolidamento commissionati dal ministero della Cultura (665.000 euro). Ma compiuto il primo passo, perché non riaprire la chiesa di Santa Maria in Cosmedin? L’appello è del Comitato civico Portosalvo e di Lorenzo Iorio, assessore alle Attività Produttive e al Turismo della Municipalità 2. La richiesta non riguarda un edificio di culto tra i tanti del Centro Storico di Napoli. Santa Maria in Cosmedin, detta anche Santa Maria di Portanova, è una delle più antiche chiese in città. una leggenda venne fondata dall’Imperatore Costantino. Era una delle sette diaconie cittadine, istituzioni assistenziali in cui si celebrava l’antico rito greco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Messa in sicurezza S.Maria in Cosmedin, appello per una delle chiese più antiche di Napoli: “Riapritela”

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