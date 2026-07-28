Il mercato della Roma si arricchisce con l’arrivo di Castro, che sostituirà Dovbyk al Bologna. La società ha ufficializzato l’acquisto del nuovo attaccante, mentre il giocatore ucraino passerà ai felsinei. Ora si cerca di capire quale sarà il prossimo obiettivo in attacco, con Nusa tra i nomi più accreditati. Donyell Malen continuerà a essere l’unico centravanti a disposizione, dopo il cambio di rosa.

Roma 27 luglio 2026 - Donyell Malen non dovrà più portare sulle spalle da solo il peso del ruolo di centravanti giallorosso. Gian Piero Gasperini ha il suo nuovo attaccante e il suo nome è Santiago Castro. L'argentino è pronto ad arrivare nella Capitale, passando dalle Due Torri di Bologna e il rossoblù sulla maglia, a un giallorosso indosso e l'ombra del Colosseo come nuova quotidianità. L'accordo tra le parti è totale e il classe 2004 è pronto a diventare il primo acquisto di questa sessione estiva dei lupacchiotti, il primo colpo dell'era Tony D'Amico alla Roma. L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano conferma la trattativa e racconta di circa 35 milioni di euro, bonus compresi, pattuiti dal club romanista a quello bolognese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Mercato Roma, c'è Castro. E Dovbyk va al Bologna. Ora parte la caccia a Nusa

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ROMA, PRIMO COLPO: ARRIVA CASTRO DOVBYK AL BOLOGNA: Lo Scambio

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