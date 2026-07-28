Mercato Napoli prende quota l’idea in prestito | affare con il Chelsea

Da spazionapoli.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il difensore francese del Chelsea, Badiashile, è stato prestato al Napoli. Il presidente del club partenopeo ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto da 15 milioni di euro. La formula del prestito è temporanea, e il trasferimento segue l’infortunio di un altro difensore. La trattativa si è conclusa senza acquisto definitivo, con il giocatore che rimarrà in squadra fino a nuovo accordo.

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Badiashile in prestito al Napoli: De Laurentiis non vuole l’acquisto definitivo da 15 milioni. Il difensore francese del Chelsea arriva come soluzione temporanea dopo l’infortunio di Buongiorno. Badiashile: il Napoli sceglie il prestito, non l’acquisto. La difesa del Napoli si rinforza con una formula insolita. In considerazione dell’assenza prolungata di Alessandro Buongiorno, la dirigenza partenopea ha individuato in Benoit Badiashile la soluzione per il reparto arretrato. Il club non intende però investire 15 milioni di euro in un trasferimento a titolo definitivo: secondo quanto riporta Sportmediaset, l’operazione potrebbe basardi su un prestito, con le modalità ancora da definire tra diritto e obbligo di riscatto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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