Mercato Napoli prende quota l’idea in prestito | affare con il Chelsea

Notizia in breve

Il difensore francese del Chelsea, Badiashile, è stato prestato al Napoli. Il presidente del club partenopeo ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto da 15 milioni di euro. La formula del prestito è temporanea, e il trasferimento segue l’infortunio di un altro difensore. La trattativa si è conclusa senza acquisto definitivo, con il giocatore che rimarrà in squadra fino a nuovo accordo.