Calciomercato Roma prende quota l’affare Moreira Tresoldi resta in attesa

La trattativa per il trasferimento di Moreira alla Roma è in fase avanzata, con le parti che si avvicinano a un accordo. Tresoldi rimane in attesa di sviluppi, mentre la società lavora per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Nessuna conferma ufficiale sui dettagli dell’accordo, ma le operazioni sono considerate molto vicine alla conclusione. La Roma prosegue con le trattative per rafforzare il reparto, senza ulteriori comunicazioni ufficiali al momento.

La Roma continua a muoversi su più fronti per consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione. La dirigenza giallorossa è impegnata sia nel rafforzamento delle corsie esterne sia nel completamento del reparto offensivo, con due nomi che restano al centro delle strategie: Diego Moreira e Nicolò Tressoldi, entrambe le operazioni sono legate a condizioni economiche e alle uscite in programma. Moreira apre al trasferimento: la percentuale sulla rivendita può essere decisiva. Secondo quanto riportato da Il Tempo, Diego Moreira avrebbe già manifestato la propria disponibilità a vestire la maglia della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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CALCIOMERCATO ROMA: GARNACHO E MOREIRA, INTERESSI SU KONÈ, TRESOLDI-DOVBYK E NON SOLO

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