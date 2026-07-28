Mattia Cattaneo | Il mio Tour più bello Senza sicurezza sulle strade i giovani sono sempre meno

Il ciclista Mattia Cattaneo ha definito il suo tour come il più bello, sottolineando come la mancanza di sicurezza sulle strade abbia portato a una diminuzione dei giovani nel ciclismo. Durante l’evento, è stato visto indossare un gilet con molte borracce, ricordando un supereroe. Le sue parole evidenziano preoccupazioni sulla sicurezza e sulla partecipazione giovanile nello sport.

Lo abbiamo visto destreggiarsi fra le ammiraglie con un gilet pieno di borracce sulle spalle, quasi a sembrare un supereroe uscito da un film Marvel. Sempre pronto a risalire il gruppo, a sacrificarsi e a mettersi al servizio della squadra, aiutando il capitano Remco Evenepoel ad agguantare il secondo posto al Tour de France. Mattia Cattaneo, corridore di Alzano Lombardo della Red Bull-Bora-Hansgrohe, e unico bergamasco al via, ha chiuso il suo quarto Tour con la solita brillantezza e una grinta che il tempo non sembra scalfire. Un uomo squadra prezioso per i compagni, ma anche capace di lasciare il segno con il sesto posto nella cronometro della terza settimana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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