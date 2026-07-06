Nella prima tappa del Tour de France, la cronometro a squadre di 19 km a Barcellona ha confermato che per il sesto anno consecutivo le squadre Uae Team Emirates e Visma Lease a Bike sono le principali contendenti. La maglia gialla di Vingegaard e la presenza di un ciclista italiano a bordo di quest’ultima squadra sono stati i dettagli più evidenti della giornata.

Nella tappa inaugurale di sabato, erano bastati i 19 km della cronometro a squadre di Barcellona per chiarire che, per il sesto anno consecutivo, saranno la Uae Team Emirates di Tadej Pogacar e la Visma Lease a Bike di Jonas Vingegaard (prima maglia gialla) i punti di riferimento del Tour de France. Ma la prova contro il tempo, che si concludeva sulla Côte du Stade Olympique, ha certificato che tra chi ambisce a ritagliarsi un posticino sul podio di Parigi ci sono anche i due capitani della Red Bull-Bora –Hansgrohe (quinta a 19”): Remco Evenepoel e Florian Lipowitz. Uno schieramento a due punte che costringerà i gregari della formazione tedesca agli straordinari. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Azzano Lombardo, Mattia Cattaneo al Tour de France: il ciclista custode dei due capitani

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