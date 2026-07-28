Oggi il bambino avrebbe compiuto 12 anni. La madre ha scritto una lettera pubblicata su Facebook, in cui ricorda il figlio e dice che ora vola in alto con gli angeli.

Pubblichiamo integralmente il testo della lettera che Nicoletta Sprecacé, mamma del piccolo Matteo Brandimarti, ha pubblicato nella giornata di ieri sul suo profilo Facebook. Oggi è il tuo giorno, Matteo, e la mia mente torna inevitabilmente a 12 anni fa. Solo noi due sappiamo davvero cosa abbiamo vissuto quel giorno: io stavo per morire, ma ho lottato con ogni singola fibra del mio corpo. Non potevo arrendermi, non potevo perdere la gioia più grande della mia vita: essere la tua mamma. Eri desiderato come nessuno al mondo. Quante volte scherzavo con tuo padre dicendogli: "Tutti ce l’hanno e io no.". Poi sei arrivato tu, ed eri molto più di quanto potessimo mai sognare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matteo, la lettera della mamma : "Oggi avresti compiuto 12 anni. Ora vola in alto con gli angeli"

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¡Trajo a su primer amor a casa! Ella se fue deshecha, ¡hoy regresó como una diplomática mundial!

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