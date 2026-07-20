Sabrina Zago di Uomini e Donne ricorda il marito scomparso | Avresti compiuto 54 anni non è più possibile

Sabrina Zago di Uomini e Donne ha affidato ai social un video celebrativo in occasione di quello che sarebbe stato il compleanno del marito, venuto a mancare tre anni fa: "Ovunque tu sia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Uomini e Donne.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sabrina Zago ricorda il compagno scomparso un messaggio toccante per i fan

Notizie e thread social correlati

Uomini e Donne, Sabrina Zago ricorda il compagno defunto: le toccanti paroleDurante la pausa estiva di Uomini e Donne, una dama ha condiviso sui social un messaggio dedicato al compagno scomparso.

Uomini e Donne, Sabrina Zago commenta la rottura con Davide: “È stata proprio una batosta”Sabrina Zago ha annunciato la fine della frequentazione con Davide durante una puntata di Uomini e Donne.

Temi più discussi: Uomini e donne, Sabrina ricorda il marito scomparso: Oggi avresti spento 54 candeline; Uomini e Donne, Sabrina Zago e il ricordo dell'ex compagno scomparso: Buon compleanno, ovunque tu sia; Sabrina Zago, estate da single dopo Uomini e donne | Una foto lo conferma; Uomini e Donne, Sabrina Zago ricorda il compagno morto: Ovunque tu sia oggi.

#UominieDonne, Sabrina Zago e il toccante ricordo del compagno scomparso: Ovunque tu sia La dama del Trono over ha condiviso sui social un emozionante carosello di immagini che la ritraggono insieme a lui, venuto a mancare tre anni fa x.com

Sabrina Zago di Uomini e Donne ricorda il marito scomparso: Avresti compiuto 54 anni, non è più possibileSabrina Zago, tra i volti più noti e discussi del Trono Over di Uomini e Donne, ha pubblicato un video su Instagram in occasione di quello che sarebbe stato il compleanno del marito, venuto a mancare ... fanpage.it

Uomini e donne, Sabrina ricorda il marito scomparso: Oggi avresti spento 54 candelineL'ex dama ha condiviso sui social un reel con una serie di immagini legate al compagno di una vita che è venuto a mancare tre anni fa ... today.it