Matt Cardona è tornato in WWE e ha annunciato che presto si trasformerà in un heel, definendosi “The Ultimate Opportunist”. Ha detto di essere determinato a mostrare ai fan una nuova versione di sé, diversa da quella vista finora, che gli ha permesso di rilanciare la carriera dopo aver lasciato la compagnia. La sua presenza in WWE è stata confermata, ma non sono stati forniti dettagli sui prossimi sviluppi.

Matt Cardona è tornato in WWE, ma è convinto che i fan non abbiano ancora visto la versione di sé che gli ha permesso di rilanciare la propria carriera dopo l’addio alla compagnia. Anzi, secondo lui è solo questione di tempo prima che quel lato del suo personaggio faccia finalmente il suo debutto anche in WWE. Intervistato nel podcast Insight, Cardona ha risposto a una domanda sulla possibilità di tornare a essere heel. L’ex campione ha ammesso che il personaggio mostrato finora non è lo stesso che lo ha trasformato in una delle più grandi star della scena indipendente dopo la sua uscita dalla WWE. A suo avviso, la compagnia non ha ancora dato spazio alla versione più spietata e opportunista di Matt Cardona: “Non forse, ma sicuramente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Matt Cardona pronto al turn heel in WWE: “The Ultimate Opportunist arriverà”

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Did Randy Ortons Heel Turn Just Backfire

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