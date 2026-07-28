Massimiliano Gallo ha ricordato la sua professoressa di Lettere del liceo classico Calasanzio presso le Scuole Pie Napoletane, definendola un’ottima guida. Ha inoltre detto di essersi sentito come a casa durante il periodo trascorso in questa scuola. La classe era molto unita e Gallo ha mantenuto un ricordo positivo di quell’esperienza formativa.

«Maria Filippone è stata un’ottima guida». Massimiliano Gallo ricorda così per «Foto di classe» la sua professoressa di Lettere del liceo classico Calasanzio presso le Scuole Pie Napoletane, dove si è formato in una classe molto unita. Da compagni di classe a compagni di vita il passo è stato breve. Cosa sognava negli anni del liceo? Sapeva già quale era la sua strada?«Sì, ho cominciato da bambino a fare l’attore e sapevo che era quello che avrei fatto per tutta la vita. Non ho mai cambiato né intenzione né sogni. Negli anni del liceo avevo già un’idea ben consolidata di tutto questo. Anche per i miei professori non era una novità: sapevano che d’estate mi dedicavo al teatro. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Massimiliano Gallo: «Alle Scuole Pie mi sentivo come a casa»

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