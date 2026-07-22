Roma, 21 lug. (askanews) - E' stata presentata in anteprima al festival di Giffoni "Minerva - La Scuola", la serie teen drama in otto episodi diretta da Ivan Silvestrini che sarà su Netflix dal 22 settembre. E' ambientata in un liceo militare di Napoli dove non sono consentiti i cellulari, gli abiti civili e le storie d'amore. I protagonisti sono due ragazzi e una ragazza, molto diversi fra loro, mentre Massimiliano Gallo interpreta Achille Giordano, il comandante, autorevole e tradizionalista. L'attore, proprio a Giffoni, ha raccontato: "Parte da una scuola militare ma alla fine parla di formazione, parla soprattutto di un passaggio, quello dall'adolescenza al diventare adulti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Massimiliano Gallo: gli artisti devono esporsi e raccontare la realtà

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