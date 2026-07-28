Una donna di 54 anni con brevetto regolare è stata colta da un malore durante un’immersione a cala delle Mortelle. Dopo l’incidente, è stata trasportata in ospedale a Sorrento, dove si trova in pericolo di vita.

Sub accusa malore durante un'escursione a cala delle Mortelle: ricoverata in pericolo di vita. Una donna di 54 anni con regolare brevetto è ricoverata in pericolo di vita presso l'ospedale di Sorrento, in seguito ad un malore durante un'immersione. I fatti si sono verificati in mattinata a Massa Lubrense. I carabinieri della stazione di Sorrento sono stati chiamati ad intervenire direttamente quando l'esperta subacquea è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Secondo la prima ricostruzione, durante un’immersione subacquea organizzata a Massa Lubrense, la donna avrebbe accusato un malore e avrebbe terminato le scorte di ossigeno durante la fase di risalita. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Massa Lubrense, sub si sente male durante un'immersione: grave in ospedale

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