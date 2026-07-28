Martina Favaretto oro mondiale il maestro Mauro Numa | Ha tempi e reattività fuori scala E ora l’obiettivo è Los Angeles 2028

Martina Favaretto ha vinto l’oro mondiale nel fioretto singolo e a squadre ai Giochi di Los Angeles 1984. Mauro Numa, maestro di scherma di 64 anni, allena la schermitrice all’Antoniana Scherma di San Giorgio delle Pertiche, nel Padovano. Favaretto è stata descritta come dotata di tempi e reattività fuori scala. L’obiettivo attuale è partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Anni 64, mestrino, oro nel fioretto singolo e a squadre ai Giochi di Los Angeles ‘84, Mauro Numa allena Martina Favaretto all’Antoniana Scherma di San Giorgio delle Pertiche, nel Padovano. Numa, sul piano tecnico qual è la grande virtù di Favaretto?«Ha un tempo fuori dalla norma, percepisce prima le stoccate e quando tirare. Per il resto sa fare tutto. Però i margini di miglioramento sono tanti». Che cos’ha pensato vedendo le sue lacrime?«A quanto Martina sia sempre andata vicina a un momento così. I due bronzi mondiali, l’argento europeo, il secondo posto in Coppa del Mondo. Questo Mondiale lo voleva vincere. Ed è stato un calvario.». Perché?«Perché era in lizza con Martina Batini. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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Francia - Italia | Donne Fioretto a squadre Finale - Campionato europeo di scherma 2026

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