Mario Cusitore tronista di Uomini e Donne? Lui risponde | come stanno le cose

Mario Cusitore ha risposto a domande su Instagram, chiarendo alcune questioni relative alla sua partecipazione a Uomini e Donne. In particolare, ha affrontato la possibilità di diventare tronista, spiegando la sua posizione senza confermare ufficialmente il ruolo. Le sue risposte sono state raccolte in una sessione di domande e risposte, durante la quale ha anche parlato di altri aspetti della sua vita e della sua esperienza nel programma.

Mario Cusitore ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha risposto a svariate curiosità dei suoi fan, molte delle quali riferite a Uomini e Donne. Ormai è più di un anno che il cavaliere è assente dalla trasmissione e, malgrado i suoi comportamenti discutibili in certe circostanze, ci sono molte persone che sentono la sua mancanza. Per tale ragione, numerosi utenti hanno chiesto al protagonista se ci fossero concrete possibilità che a settembre ritorni in trasmissione, addirittura come tronista. Lui ha risposto senza esitare chiarendo la situazione. Mario Cusitore svela se tornerà a Uomini e Donne e in quali vesti. Tra i protagonisti di Uomini e Donne che sono rimasti impressi ai telespettatori c’è Mario Cusitore. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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