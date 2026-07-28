Mario Cusitore tronista di Uomini e Donne? Lui risponde | come stanno le cose

Da tutto.tv 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mario Cusitore ha risposto a domande su Instagram, chiarendo alcune questioni relative alla sua partecipazione a Uomini e Donne. In particolare, ha affrontato la possibilità di diventare tronista, spiegando la sua posizione senza confermare ufficialmente il ruolo. Le sue risposte sono state raccolte in una sessione di domande e risposte, durante la quale ha anche parlato di altri aspetti della sua vita e della sua esperienza nel programma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mario Cusitore ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha risposto a svariate curiosità dei suoi fan, molte delle quali riferite a Uomini e Donne. Ormai è più di un anno che il cavaliere è assente dalla trasmissione e, malgrado i suoi comportamenti discutibili in certe circostanze, ci sono molte persone che sentono la sua mancanza. Per tale ragione, numerosi utenti hanno chiesto al protagonista se ci fossero concrete possibilità che a settembre ritorni in trasmissione, addirittura come tronista. Lui ha risposto senza esitare chiarendo la situazione. Mario Cusitore svela se tornerà a Uomini e Donne e in quali vesti. Tra i protagonisti di Uomini e Donne che sono rimasti impressi ai telespettatori c’è Mario Cusitore. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Segui gli aggiornamenti su Uomini e Donne.

mario cusitore tronista di uomini e donne lui risponde come stanno le cose
© Tutto.tv - Mario Cusitore tronista di Uomini e Donne? Lui risponde: come stanno le cose
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mario Verona di Uomini e Donne ha trovato l'amore scopriamo la nuova fidanzata

Video Mario Verona di Uomini e Donne ha trovato l'amore scopriamo la nuova fidanzata

Notizie e thread social correlati

Mario Cusitore, sempre più vicino al ritorno a Uomini e Donne: la foto infiamma il webMario Cusitore potrebbe tornare a Uomini e Donne: una foto pubblicata online ha suscitato molte reazioni.

Leggi anche: Raffaella Scuotto prossima tronista di Uomini e Donne? Lei risponde sui social

Temi più discussi: Uomini e Donne, Ida Platano sbotta sui social per un commento terribile sul figlio; Mario Cusitore torna a Uomini e Donne? | Una foto dell’ex cavaliere infiamma il web; Mario Cusitore sempre più vicino al ritorno a Uomini e Donne | la foto infiamma il web; Mario Cusitore, sempre più vicino al ritorno a Uomini e Donne: la foto infiamma il web.

mario cusitore mario cusitore tronista diMario Cusitore torna a Uomini e Donne? | Una foto dell’ex cavaliere infiamma il webUna foto pubblicata da Mario cusitore sui social scatena i rumors su un suo possibile ritorno a Uomini e donne: sarà davvero così? ilsussidiario.net

Ida Platano e Mario Cusitore si sono rivisti? Retroscena dopo Uomini e Donne/ La videochiamata cambia tuttoUomini e Donne, Ida Platano va nel ristorante dell’amico di Mario e rifiuta il saluto: gesto choc che riaccende i sospetti. Uomini e Donne, Ida Platano va al ristorante dell’amico di Mario: cos’è ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web