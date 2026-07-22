Mario Cusitore sempre più vicino al ritorno a Uomini e Donne | la foto infiamma il web

Mario Cusitore potrebbe tornare a Uomini e Donne: una foto pubblicata online ha suscitato molte reazioni. La possibilità di un suo ritorno nel programma si fa sempre più concreta, dopo mesi di speculazioni. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma l'immagine ha alimentato le discussioni tra i follower. Cusitore, che ha già partecipato in passato, potrebbe riavvicinarsi al format televisivo nelle prossime settimane. La decisione finale non è ancora stata comunicata.

Da tempo si parla di un possibile ritorno a Uomini e Donne di Mario Cusitore e le cose potrebbero effettivamente prendere questa direzione molto presto. Il cavaliere non ha mai negato la sua propensione a tornare nella trasmissione, sia perché si è trovato molto bene in tale contesto, sia perché è ancora single alla ricerca della donna giusta. Ad ogni modo, malgrado i suoi velati appelli, la redazione non lo ha mai convocato per sancire il suo ritorno nel parterre. A settembre, però, le cose potrebbero realmente cambiare. A fomentare queste ipotesi è stato lo stesso Mario, che ha pubblicato una foto che ha infiammato il web nel giro di poco tempo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Uomini e Donne, Trono Over - La reazione di Gemma e Cinzia al ritorno di Mario

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