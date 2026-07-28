Dal 17 ottobre al 17 gennaio 2027, il Mar accoglierà un progetto espositivo inedito, concepito appositamente per gli spazi del museo, che segna il ritorno di Samorì nella città dove si è formata la sua sensibilità artistica. Ravenna, con i suoi mosaici, i marmi delle basiliche e la Gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti, rappresenta infatti una delle matrici profonde della sua ricerca, oggi riconosciuta a livello internazionale. Il titolo della mostra, Supremalia ’, è un neologismo che nasce dall’unione del prefisso super – ciò che sta sopra, che rappresenta il massimo, l’eccellenza – e della parola malia, che richiama il fascino, l’incanto e quel potere di seduzione cui è difficile resistere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mar, autunno con Samorì. Dal 17 ottobre una mostra del pittore forlivese

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