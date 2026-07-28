mancini nuovo ct italia tutto fatto e ora direttore tecnico e team manager

Mancini è stato confermato come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. L’accordo è in fase di definizione, con la firma che manca ancora ma è imminente. È stato anche indicato il possibile direttore tecnico, con Simone Malagutti che ha anticipato il nome. Inoltre, si conosce il candidato per il ruolo di team manager, anche se l’annuncio ufficiale non è ancora stato dato.

L'ufficialità deve ancora arrivare, ma di fatto manca solo la firma. Ecco anche il favorito per il ruolo di direttore tecnico, Simone Malagutti svela chi sarà il prossimo team manager. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Ivan Zazzaroni: Mancini è il candidato unico a riprendere la Nazionale

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