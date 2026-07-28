Roberto Mancini è stato ufficialmente nominato nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. La notizia è stata comunicata durante il consiglio federale in corso, secondo quanto appreso dall’ANSA. A breve sarà annunciato anche il nome del nuovo direttore tecnico, che dovrebbe essere un altro ex allenatore. La nomina di Mancini segue le recenti vicende legate alla guida della squadra azzurra.

Roberto Mancini è il ct della nazionale “. Lo ha appena annunciato – apprende l’ANSA – Giovanni Malagò al consiglio federale in corso. A breve è previsto che annunci anche Ranieri direttore tecnico. (ANSA). L'articolo Mancini nuovo CT Italia, è fatta! proviene da G B T. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Gbt-magazine.com - Mancini nuovo CT Italia , è fatta !

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MANCINI NUOVO CT DELLITALIA STONES-INTER: è FATTA!

Notizie e thread social correlati

Italia: Mancini, Conte o Guardiola? La scelta è fatta. Chi sarà il ct azzurro (ma c'è ancora una grande incognita...)Il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana sarà scelto tra Roberto Mancini, Antonio Conte e Pep Guardiola.

Roberto Mancini è il nuovo ct dell’Italia: è arrivato l’annuncioÈ stato annunciato che Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana.

Temi più discussi: Ct Italia, Mancini favorito per la panchina della Nazionale. Conte sullo sfondo; Nuovo CT Italia: Guardiola si allontana, Mancini frena. La Serie A spinge Conte; Italia, che succede adesso: Mancini torna avanti, Conte sullo sfondo. Tutti gli scenari verso il nuovo ct; Italia a pezzi, oggi Malagò sceglie il nuovo ct della Nazionale: Mancini in vantaggio su Conte.

#Malagò in conferenza: #Mancini è il nuovo CT dell’ #Italia. L’ho scelto io x.com

Chiellini al posto di Maldini, Conte nuovo CT dell'Italia. Il clamoroso scenario sulla Nazionale reddit

Mancini è il nuovo ct dell'Italia: l'annuncio di Malagò al consiglio federaleSi conclude la telenovela per il commissario tecnico della Nazionale italiana: il presidente della Figc Malagò ha annunciato che Roberto Mancini tornerà sulla panchina dell'Italia. L'annuncio è arriva ... corrieredellosport.it

Mancini nuovo ct dell'Italia, Malagò: È la persona giusta. Mia la scelta di aver fermato Pirlo. Ranieri direttore tecnicoIl rebus Nazionale si risolverà oggi, a meno di nuovi colpi di scena. Dopo la brutta figura dell'affaire Pirlo-Maldini e il naufragio del progetto iniziale, ... ilmessaggero.it