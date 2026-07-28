Mancini nuovo Ct e Ranieri direttore tecnico Malagò | Roberto la scelta migliore Pirlo? Non sapevo Ci sarà un dirigente delle Nazionali – La diretta

Il Consiglio Federale si riunisce alle 12 nella sede della Figc a Roma, con il presidente che dovrebbe annunciare il nuovo commissario tecnico. Nel frattempo, si conferma che Mancini sarà il nuovo allenatore della nazionale, mentre Ranieri assumerà il ruolo di direttore tecnico. Il presidente federale ha commentato che la scelta di Mancini è la migliore. Non sono state fornite informazioni su eventuali altri candidati, come Pirlo, di cui si è detto di non essere a conoscenza. È previsto anche un nuovo dirigente delle Nazionali.

Il calcio italiano riparte da zero. Alle 12 avrà inizio il Consiglio Federale presso la sede di Roma della Figc: il presidente federale Giovanni Malagò dovrebbe indicare il nome del commissario tecnico. Insieme alla candidatura del ct, verrà proposto anche il nuovo direttore tecnico, viste le dimissioni di Paolo Maldini e dell’advisor Leonardo comunicate nella serata di ieri allo stesso Malagò. Decisivo il passo indietro dello stesso presidente federale rispetto alla candidatura di Andrea Pirlo come nuovo ct della Nazionale. Uno strappo considerato insanabile da Maldini, che avrebbe voluto carta bianca nella scelta del commisario tecnico. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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Mancini nuovo ct dell'Italia Malagò: «Sto parlando con lui»

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