Roberto Mancini è stato confermato come ct della nazionale italiana di calcio. Claudio Ranieri ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. La comunicazione è arrivata al termine del consiglio federale, secondo quanto dichiarato dal presidente della Figc.

AGI - Roberto Mancini è il ct della nazionale italiana, per la seconda volta. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha dichiarato il presidente della Figc Giovanni Malagò al termine del consiglio federale. L'annuncio di Malagò . "Ho ritenuto che la persona che dovesse diventare ct fosse Roberto Mancini per tutta una serie di considerazioni di cui mi prendo la responsabilità - ha esordito Malagò -. Quello che è emerso ieri e l'altro ieri corrisponde al vero: c'era un candidato che era stato definito e anche concordato, su indicazione del dt e presidente del club Italia Paolo Maldini con Leonardo. Poi, la involuzione sul nome prescelto, che era quello di Pirlo, ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mancini nuovo ct della Nazionale, Ranieri è il direttore tecnico. L'annuncio di Malagò [VIDEO]

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Malagò: Mancini nuovo allenatore della Nazionale, Ranieri nuovo Direttore tecnico

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Temi più discussi: Maldini e Leonardo si sono dimessi. Il nuovo allenatore sarà Conte o Mancini: Malagò punta su di loro; Ct Italia, Mancini favorito per la panchina della Nazionale. Conte sullo sfondo; Nuovo CT Italia: Guardiola si allontana, Mancini frena. La Serie A spinge Conte; Italia, che succede adesso: Mancini torna avanti, Conte sullo sfondo. Tutti gli scenari verso il nuovo ct.

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