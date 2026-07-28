Mancini ha criticato Gravina per aver commentato le dimissioni dopo la sconfitta contro la Macedonia, che ha impedito all’Italia di qualificarsi per il Mondiale. Mancini ha affermato che non spettava a Malagò decidere se Gravina dovesse dimettersi, ma ha comunque detto che, se fosse stato in lui, avrebbe fatto le stesse scelte. La dichiarazione è arrivata poco dopo la sconfitta della Nazionale.

Non spettava a lui, cioè a Malagò, “dire se Gravina si deve dimettere” quando l’Italia perse con la Macedonia non qualificandosi per il Mondiale. “ Ma io – dettò alle agenzie – se fossi in lui, lo avrei fatto. In questo mondo le cariche e i ruoli dipendono dai risultati. Non c’è alcun margine statutario per un commissariamento della Federcalcio, ma c’è una chiara responsabilità oggettiva da parte di chi la guida”. Il commissario tecnico di quell’Italia era Roberto Mancini. Malagò, da Presidente del Coni, aveva trovato nel suo omologo della Federcalcio il mandante del fallimento. Salvando l’esecutore materiale, peraltro in un mondo – diceva Malagò – in cui “ i ruoli dipendono dai risultati”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mancini è uno sgarro a Gravina che si stava godendo la crisi della Nazionale

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