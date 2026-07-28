Manchester City giornata di luci e ombre | Gvardiol rinnova fino al 2031 ma è ufficiale l’intervento di Rodri Novità importanti!

Il Manchester City ha annunciato il rinnovo del contratto di Gvardiol fino al 2031. Nella stessa giornata, è stato reso noto che il centrocampista Rodri si è sottoposto a un intervento chirurgico. La società ha rilasciato comunicati ufficiali per entrambe le notizie, segnando una giornata di aggiornamenti importanti per il club.

Manchester City ha ufficializzato il rinnovo di Gvardiol ma ha dovuto subire l’intervento di Rodri. Ecco tutti gli sviluppi. Giornata ricca di comunicati ufficiali in casa Manchester City. Il club inglese ha annunciato il prolungamento del contratto del difensore croato Josko Gvardiol, che ha firmato un nuovo accordo quinquennale con scadenza fissata all’estate del 2031. Parallelamente, la società britannica ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di Rodri, finito sotto i ferri per risolvere una problematica fisica insorta da diverso tempo. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Gvardiol si lega al City fino al 2031: i dettagli del rinnovo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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