Maltempo riaperta la Statale 12 a Riolunato
Dopo il maltempo che ha colpito l’Appennino modenese tra sabato notte e domenica pomeriggio, la Statale 12 è stata riaperta. La strada era stata temporaneamente chiusa a causa dei danni provocati dall’evento meteorologico. Ieri le condizioni sono migliorate e il traffico è tornato regolare lungo quella tratta. Le autorità hanno effettuato controlli e interventi per ripristinare la viabilità.
Dopo il violento maltempo che sabato notte e domenica pomeriggio ha colpito parte dell’Appennino modenese, la giornata di ieri ha regalato condizioni meteorologiche ottime. Il sole e le temperature gradevoli, però, non sono bastati a cancellare la rabbia e i segni lasciati dai nubifragi a Riolunato, a Pavullo e a Monfestino e Ligorzano di Serramazzoni. La notizia più positiva arriva da Riolunato, dove la Statale 12 Abetone-Brennero è stata riaperta al traffico già intorno alle 22 di domenica. Nella giornata di ieri i tecnici di Anas hanno lavorato per completare la rimozione del fango e delle pietraie che avevano invaso la carreggiata, restituendo piena sicurezza alla circolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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