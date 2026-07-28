Maldini e Leonardo si sono dimessi, interrompendo il progetto della Nazionale. La decisione è stata presa dopo settimane di tensioni sulla scelta del nuovo commissario tecnico. La rottura tra le parti è definitiva e non ci sono più possibilità di riavvicinamento. Ora la gestione del caso passa a Malagò, che deciderà sui prossimi passi da intraprendere. La situazione si è risolta con l’uscita di scena dei due dirigenti coinvolti.

Le ultime. Si è arrivati all’epilogo atteso. La rottura, maturata negli ultimi giorni attorno alla scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale, si è rivelata insanabile. Dopo l’esclusione di Andrea Pirlo dalla lista dei candidati, Paolo Maldini e Leonardo hanno deciso di fare un passo indietro, rimettendo il proprio mandato al presidente federale Giovanni Malagò. I tentativi di trovare una mediazione non sono bastati a ricucire un rapporto ormai compromesso. L’ipotesi di orientarsi su un altro profilo non ha mai convinto davvero le parti coinvolte, trasformandosi in una soluzione di compromesso che nessuno era disposto ad accettare. La scelta, di fatto, si era ridotta a due alternative: sostenere la candidatura di Pirlo o interrompere il percorso iniziato con Maldini e Leonardo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Maldini e Leonardo si dimettono: salta il progetto azzurro, ora decide Malagò

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caos totale nel calcio italiano, Maldini e Leonardo si dimettono: Malagò rispolvera Mancini come CTPaolo Maldini e Leonardo si sono dimessi dai loro ruoli dirigenziali nel calcio italiano, comunicandolo al presidente della FIGC.

Maldini e Leonardo si dimettono. Malagò annuncia novità imminenti: i bookmaker puntano su Mancini ctPaolo Maldini e Leonardo si sono dimessi dai rispettivi ruoli di direttore tecnico e advisor nel calcio italiano.

Temi più discussi: Maldini e Leonardo si dimettono dall'incarico di dt e advisor della Nazionale; Caso ct, terremoto Italia: Maldini e Leonardo lasciano la Nazionale; Maldini e Leonardo si dimettono: comunicata la decisione di lasciare la Nazionale; Malagò, Maldini e Leonardo presentano il futuro del calcio italiano: Condivisione delle scelte, ricostruiamo percorso dalla base.

Le dimissioni di Maldini e Leonardo mi hanno stupito. La scelta di Pirlo era stata condiviso, se ora ci sono problemi di altranatura se non tecnica, non capisco questa scelta Ciccio Graziani #nonstopnews LIVE ? play.rtl.it/live/1/radiovi… x.com

Another major shake-up at the FIGC: Maldini and Leonardo resign! reddit

Italia, così si è ribaltato tutto: salta Pirlo, Maldini e Leonardo lasciano. Malagò vuole Chiellini e ManciniIl no a Pirlo stravolge i piani: dopo 16 giorni salta il progetto tecnico. Giorgio in pole per fare il dt. Per la panchina c’è anche Conte, spinto dai club di A ... msn.com

Caos nazionale, Maldini e Leonardo lasciano: per il ct Conte-Mancini in pole, oggi il consiglio federalePaolo Maldini e Leonardo ESCLUSIVA MILAN Foto Spada/LaPresse Tutto da rifare, si torna al ... msn.com