Paolo Maldini e Leonardo si sono dimessi dai rispettivi ruoli di direttore tecnico e advisor nel calcio italiano. La decisione è stata comunicata alla stampa durante una riunione dei vertici, che stava affrontando il caso Pirlo e la questione della nazionale. Nel frattempo, il presidente dell'ente ha annunciato novità imminenti, mentre i bookmaker sono orientati a puntare su Mancini come nuovo commissario tecnico.

I vertici del calcio italiano lo hanno saputo dalla stampa, mentre erano riuniti per affrontare il nodo Nazionale dopo il caso Pirlo: Paolo Maldini e Leonardo lasciano il ruolo di direttore tecnico e di advisor. A riportarlo è stata Sky Sport, ma la notizia, benché rimbalzata da fonti terze, è stata accolta senza sorpresa dal presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli. «Abbiamo appreso dalla tv delle dimissioni di Maldini e Leonardo, ne abbiamo preso atto. Sorpreso? Direi di no, era nell’aria. Maldini aveva scelto Pirlo, che però non sara il ct. Mi spiace perché secondo me era una grande scelta Maldini, una persona di valore e avrei... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maldini e Leonardo si dimettono. Malagò annuncia novità imminenti: i bookmaker puntano su Mancini ct

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caos totale nel calcio italiano, Maldini e Leonardo si dimettono: Malagò rispolvera Mancini come CTPaolo Maldini e Leonardo si sono dimessi dai loro ruoli dirigenziali nel calcio italiano, comunicandolo al presidente della FIGC.

Clamoroso dietrofront in Nazionale: Maldini e Leonardo si dimettono, Mancini favorito per il ruolo di ctMaldini e Leonardo si sono dimessi dai loro ruoli nella Nazionale, lasciando vacante la posizione di direttore tecnico.

Temi più discussi: Malagò, Maldini e Leonardo presentano il futuro del calcio italiano: Condivisione delle scelte, ricostruiamo percorso dalla base; Maldini e Leonardo: Abbiamo parlato anche con Ancelotti. Guardiola? L'aspetto economico non è rilevante; Le certezze di Maldini e i dubbi di Malagò su Pirlo, come nuovo allenatore Italia: il compromesso dietro la scelta; Non solo Guardiola, anche Buffon ha detto no a Maldini e Leonardo: non torna in Nazionale. I motivi della decisione.

Maldini e Leonardo, 16 giorni di confusione: il progetto azzurro diventato oscuro x.com

Another major shake-up at the FIGC: Maldini and Leonardo resign! reddit

Maldini e Leonardo si sono dimessi: addio alla Nazionale dopo il caso PirloDopo neanche due settimane Paolo Maldini e Leonardo si dimettono dall'incarico di dt e advisor della Nazionale. A confermarlo il presidente della Lnd, ... lapresse.it

Maldini e Leonardo si dimettono: comunicata la decisione di lasciare la NazionaleSvelato il futuro dei dirigenti scelti pochi giorni fa dal presidente Giovanni Malagò, dopo il dietrofront per la nomina di Andrea Pirlo ... corrieredellosport.it