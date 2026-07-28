Giovanni Malagò ha dichiarato di aver fermato lui stesso la nomina di Pirlo come allenatore della Nazionale. Contestualmente, è stato annunciato che Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico, mentre Ranieri assumerà il ruolo di direttore tecnico. La decisione sulla guida della squadra è stata presa in seguito a questa comunicazione, che ha portato a un cambio di strategia nel settore tecnico della Nazionale italiana.

Giovanni Malagò rompe il silenzio sul caso che ha portato al clamoroso cambio di rotta nella guida tecnica della Nazionale italiana. Dopo la nomina ufficiale di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico e di Claudio Ranieri come direttore tecnico della FIGC, il presidente federale ha chiarito i motivi che hanno portato allo stop della candidatura di Andrea Pirlo e alle successive dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Nel corso della conferenza stampa successiva al Consiglio federale, Malagò si è assunto ogni responsabilità della decisione, spiegando che la scelta è stata dettata esclusivamente da ragioni di opportunità. Pirlo fermato per il rapporto con Fonbet. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Malagò spiega il caso Pirlo: “L’ho fermato io”. Mancini nuovo Ct, Ranieri direttore tecnico

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