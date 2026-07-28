Malagò ha annunciato che Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico e Claudio Ranieri il direttore tecnico della nazionale. Non è stato considerato Chiellini, perché lavora alla Juventus. La conferenza stampa ha spiegato le decisioni senza ulteriori dettagli.

di Francesco Spagnolo Malagò in conferenza stampa ha analizzato la scelta di Mancini e Ranieri confermando di non aver mai pensato a Chiellini. Ecco tutte le dichiarazioni. Al termine dell’attesissimo Consiglio Federale, il presidente Giovanni Malagò ha ricostruito nel dettaglio i retroscena che hanno condotto alla definizione del nuovo assetto della Nazionale italiana. L’incontro con la stampa ha confermato la nomina di Roberto Mancini nel ruolo di commissario tecnico e l’ingaggio di Claudio Ranieri come Direttore Tecnico, spiegando contestualmente i motivi del mancato arrivo di Andrea Pirlo e le ragioni dell’addio dei dirigenti Paolo Maldini e Leonardo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - Malagò conferma: «Mancini ct e Ranieri il nuovo direttore tecnico. Chiellini? Non ci ho mai pensato perché lavora alla Juventus»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'annuncio di Malagò: "Mancini come nuovo ct della Nazionale". Ranieri è il direttore tecnicoMalagò ha annunciato che Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale, sostituendo il precedente incarico.

Mancini nuovo Ct e Ranieri direttore tecnico. Malagò: «Roberto la scelta migliore. Pirlo? Non sapevo. Ci sarà un dirigente delle Nazionali» – La direttaIl Consiglio Federale si riunisce alle 12 nella sede della Figc a Roma, con il presidente che dovrebbe annunciare il nuovo commissario tecnico.

Temi più discussi: Oggi il consiglio federale, attese novità su ct dopo il caso Pirlo; Ct Italia, Guardiola resta in corsa: Malagò conferma la trattativa; Nuovo CT Italia: Guardiola si allontana, Mancini frena. La Serie A spinge Conte; Nazionale, Malagò: Ct, altri nomi oltre Mancini e Pirlo - Radio Studio90 Italia.

Annunciato da #Malagò: il nuovo ct è #Mancini In attesa conferma #Ranieri nel ruolo dt Vedremo 2 x.com

Roberto Mancini torna alla guida della Nazionale italiana di calcioIl presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha ufficializzato al Consiglio federale la nomina di Roberto Mancini come commissario tecnico della nazionale italiana. Questa decisione giunge al culmine di ... it.blastingnews.com

Malagò: 'Non solo Mancini e Pirlo nella short-list per il ct azzurro'Il presidente della Figc conferma che la scelta del nuovo allenatore della Nazionale non riguarda solo Mancini e Pirlo ... it.blastingnews.com