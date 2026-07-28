Malagò conferma | Mancini ct e Ranieri il nuovo direttore tecnico Chiellini? Non ci ho mai pensato perché lavora alla Juventus

Da juventusnews24.com 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Malagò ha annunciato che Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico e Claudio Ranieri il direttore tecnico della nazionale. Non è stato considerato Chiellini, perché lavora alla Juventus. La conferenza stampa ha spiegato le decisioni senza ulteriori dettagli.

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di Francesco Spagnolo Malagò in conferenza stampa ha analizzato la scelta di Mancini e Ranieri confermando di non aver mai pensato a Chiellini. Ecco tutte le dichiarazioni. Al termine dell’attesissimo Consiglio Federale, il presidente Giovanni Malagò ha ricostruito nel dettaglio i retroscena che hanno condotto alla definizione del nuovo assetto della Nazionale italiana. L’incontro con la stampa ha confermato la nomina di Roberto Mancini nel ruolo di commissario tecnico e l’ingaggio di Claudio Ranieri come Direttore Tecnico, spiegando contestualmente i motivi del mancato arrivo di Andrea Pirlo e le ragioni dell’addio dei dirigenti Paolo Maldini e Leonardo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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