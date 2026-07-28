Il presidente della Figc ha annunciato che Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale, definendolo la scelta migliore. Durante il Consiglio federale di oggi e in conferenza stampa, è stato anche comunicato che Ranieri assumerà il ruolo di direttore tecnico. Nessuna polemica è stata segnalata riguardo alle decisioni, e la collaborazione con Maldini si è conclusa senza tensioni. La nomina di Mancini conferma il cambio alla guida della squadra nazionale.

Giovanni Malagò ha deciso: il prossimo ct della Nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente Figc lo ha annunciato al Consiglio federale di oggi martedì 28 luglio e poi confermato in conferenza stampa: "La migliore scelta possibile". In attesa della firma del nuovo allenatore azzurro, si lavora anche al Club Italia: Claudio Ranieri ha accettato di diventare direttore tecnico mentre Gabriele Oriali potrebbe tornare come team manager. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Malagò: "Mancini migliore ct, Ranieri sarà direttore tecnico. Con Maldini addio senza polemica"

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