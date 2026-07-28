Malagò Mancini e Ranieri per ripartire

Giovanni Malagò, insieme a Roberto Mancini e Claudio Ranieri, si è presentato oggi davanti alle telecamere. Nessuna marcia indietro o tentativo di ridimensionare le polemiche, solo determinazione nel sostenere le proprie posizioni. La conferenza si è concentrata sulla volontà di continuare con le proposte già avanzate, senza modifiche o compromessi. La discussione si è svolta in un clima di fermezza e chiarezza, senza passaggi indietro.

Nessuna retromarcia, nessun tentativo di smorzare le polemiche, ma solo grande fermezza nel portare avanti le sue idee. Giovanni Malagò si presenta in conferenza stampa con il piglio di chi sa gestire situazioni complesse: infatti, si mette alle spalle fratture all’apparenza insanabili e rilancia le prospettive della Nazionale affidando la guida degli Azzurri aRoberto Mancinie il ruolo di direttore tecnico a Claudio Ranieri. Due figure in grado di garantire stabilità e progettualità. Malagò non si sottrae alle domande dei giornalisti. La sua è una posizione netta, senza sconti per nessuno. Il pomo della discordia è stata la candidatura di Pirlo come allenatore della Nazionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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MANCINI TORNA CT DELLITALIA, RANIERI VERSO IL RUOLO DI DIRETTORE TECNICO!

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