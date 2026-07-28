LIVE Malagò annuncia | Voglio Mancini come ct Attesa per Ranieri dt

Notizia in breve

Il presidente ha dichiarato di voler ingaggiare l'ex ct come allenatore della nazionale. La trattativa sembra essere in fase avanzata, con l’ex ct che dovrebbe tornare in panchina. Per il ruolo di direttore tecnico, invece, la preferenza sarebbe rivolta a Ranieri. La giornata si svolge con aggiornamenti continui sullo stato delle trattative e sulle decisioni ufficiali.