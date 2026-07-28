Malagò cerca un nuovo CT ma la sua stessa carica di Presidente è a rischio | il nodo tesseramento

Il presidente sta cercando un nuovo commissario tecnico, ma la sua candidatura come presidente è in forse a causa di un problema di tesseramento. La questione riguarda la mancanza della registrazione nel database federale, che potrebbe invalidare la sua candidatura. La situazione si inserisce in un momento di crisi nel calcio italiano, con dimissioni di dirigenti e la nomina di un nuovo allenatore.

In un momento delicatissimo del calcio italiano con le dimissioni di Maldini e Leonardo, e la nomina del nuovo CT, tornano ombre anche sull'ammissibilità della candidatura di Malagò a Presidente: mancherebbe ancor oggi il suo tesseramento negli archivi dell'Anagrafe federale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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