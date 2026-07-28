Malagò annuncia | Sto parlando con Mancini attendiamo la firma | Bonucci nello staff

Da sportmediaset.mediaset.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della federazione sportiva ha confermato di essere in contatto con l'ex ct e che si aspetta la firma. Nel frattempo, Bonucci entra nello staff tecnico. La decisione sulla posizione di direttore tecnico resta in bilico, con Ranieri considerato il candidato principale. La situazione si sviluppa in tempo reale, con aggiornamenti continui sulle trattative e le scelte dello staff.

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