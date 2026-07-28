Nel fine settimana si è svolta al Cus Ferrara Golf la XVIII edizione del Trofeo Ristorante Le Querce, una gara a coppie con formula Louisiana. Oltre cento coppie hanno partecipato alla competizione, che si è giocata su 18 buche Stableford. La categoria era unica.

Sabato e domenica scorsi si è disputato presso il Cus Ferrara Golf il XVIII Trofeo Ristorante Le Querce, gara a coppie con formula Louisiana a 2 giocatori su 18 buche Stableford, categoria unica. Formula ormai tradizionale per l’appuntamento estivo del circolo: ogni giocatore ha avuto la possibilità di scendere in campo in entrambe le giornate, cambiando il compagno di gioco. La classifica finale è stata stilata sulla base dei migliori risultati ottenuti nelle due giornate di gara. La manifestazione ha confermato e ulteriormente consolidato il rapporto con il ristorante Le Querce, situato all’interno dell’impianto sportivo, una collaborazione che prosegue con successo da oltre vent’anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maini-Pagani coppia d’oro. Al Cus oltre cento coppie

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