Il procuratore di Palermo ha segnalato che la mafia sta tentando di ottenere armi più avanzate, anche attraverso i mercati sorti con il conflitto in Ucraina. Durante un’audizione alla Commissione parlamentare Antimafia, ha evidenziato come le organizzazioni criminali siano impegnate a ricostruire un arsenale sempre più sofisticato. La ricerca di nuove armi rappresenta un elemento preoccupante, secondo quanto riferito, per l’attività delle mafie nel territorio.

La mafia starebbe cercando di ricostruire un arsenale sempre più sofisticato. È l’allarme lanciato dal procuratore di PalermoMaurizio De Luciadurante l’audizione davanti allaCommissione parlamentare Antimafia. Secondo De Lucia, però, l’interesse delle organizzazioni criminali non si fermerebbe agli armamenti tradizionali. Gli investigatori avrebbero raccolto segnali supossibili tentativi di acquistare strumenti più moderni, provenienti dai mercati neri nati dopo la guerra tra Russia e Ucraina. Durante l’audizione il procuratore ha acceso i riflettori anche sullagestione della criminalità organizzata all’interno degli istituti penitenziari. Solo nelle carceri palermitane di Pagliarelli e Ucciardone, tra il 2025 e il primo semestre del 2026, sono stati recuperati297 telefoni cellularidestinati ai detenuti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Ildifforme.it - Mafia, l’allarme del procuratore De Lucia: ‘Cosa nostra cerca nuove armi, anche dai mercati nati con la guerra in Ucraina’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ast e Consiglio Regionale: “Toscana attaccata dalle infiltrazioni di mafia”. L’allarme del procuratore TescaroliIl procuratore capo di Prato ha dichiarato che la mafia è presente da anni in Toscana, con infiltrazioni radicate nella regione.

Procuratore Gatti: “Allarme sulla nuova alleanza mafia foggiana e garganica”Il procuratore ha espresso preoccupazione riguardo a una nuova alleanza tra le mafie foggiana e garganica, evidenziando che queste organizzazioni...

Temi più discussi: C’è ancora voglia di mafia, l’allarme del procuratore sul racket; Scontro sulle carceri tra Nordio e De Lucia: l'Anm difende il procuratore di Palermo; Mafia a Bari, l'allarme della DDA: clan instabili e giovani violenti; Il procuratore de Lucia: Carceri in mano ai boss. Nordio: Ha perso il controllo.

L’allarme del procuratore di Palermo de Lucia: Sappiamo che la mafia cerca droni lanciamine palermo.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

L'allarme del procuratore Antimafia di Palermo: 'La mafia vuole acquistare droni lanciamine'Abbiamo trovato armi che vengono dal Salento ma la cui provenienza è l'area balcanica, cioè l'ex Jugoslavia, ma sappiamo di un interesse della mafia verso armi più sofisticate: quelle ad esempio del ... ansa.it

Mafia a Bari, l'allarme della DDA: clan instabili e giovani violentiLa camorra barese vive un momento di instabilità, le dinamiche tra clan e all’interno dello stesso clan sono alimentate continuamente da frammentazioni, debolezza e messa ... quotidianodipuglia.it