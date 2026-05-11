Procuratore Gatti | Allarme sulla nuova alleanza mafia foggiana e garganica

Da ilsipontino.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il procuratore ha espresso preoccupazione riguardo a una nuova alleanza tra le mafie foggiana e garganica, evidenziando che queste organizzazioni hanno dimostrato una capacità di integrare e coordinare le proprie attività, rispetto ad altri modelli criminali. La collaborazione tra le due strutture si basa sulla consolidata tradizione delle rispettive organizzazioni, creando un rapporto più strutturato e complesso. La questione è stata oggetto di attenzione nelle ultime analisi investigative condotte dalle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Queste mafie hanno avuto la capacità rispetto ad altri modelli criminali di mettere a sistema la tradizione. Cioè il modello tradizionale, che è fondato essenzialmente sul familismo e su violenza spregiudicata, è un modello che si combina in maniera perfetta con la modernità”. Lo ha detto Giuseppe Gatti, procuratore aggiunto di Bari a Foggia a margine della conferenza stampa in cui sono stati spiegate le tre operazioni di carabinieri e polizia che hanno portato all’arresto di 21 persone. “Accanto quindi ad una mafia violenta, ad una mafia che ancora vive di legami familistici profondi – ha spiegato Gatti – c’è una mafia moderna. Una mafia moderna che fa dei processi di integrazione il suo brand operativo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

procuratore gatti allarme sulla nuova alleanza mafia foggiana e garganica
© Ilsipontino.net - Procuratore Gatti: “Allarme sulla nuova alleanza mafia foggiana e garganica”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Foggia, 21 arresti contro la Società Foggiana e la mafia garganica: estorsioni e omicidi

La Società Foggiana implode, nelle intercettazioni la nuova guerra di mafia: "Dobbiamo ucciderlo"Nelle intercettazioni la virulenza, spregiudicatezza, pericolosità e rabbia di chi era disposto a tutto, anche ad ammazzare e a sterminare un'intera...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web