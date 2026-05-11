Il procuratore ha espresso preoccupazione riguardo a una nuova alleanza tra le mafie foggiana e garganica, evidenziando che queste organizzazioni hanno dimostrato una capacità di integrare e coordinare le proprie attività, rispetto ad altri modelli criminali. La collaborazione tra le due strutture si basa sulla consolidata tradizione delle rispettive organizzazioni, creando un rapporto più strutturato e complesso. La questione è stata oggetto di attenzione nelle ultime analisi investigative condotte dalle forze dell’ordine.

“Queste mafie hanno avuto la capacità rispetto ad altri modelli criminali di mettere a sistema la tradizione. Cioè il modello tradizionale, che è fondato essenzialmente sul familismo e su violenza spregiudicata, è un modello che si combina in maniera perfetta con la modernità”. Lo ha detto Giuseppe Gatti, procuratore aggiunto di Bari a Foggia a margine della conferenza stampa in cui sono stati spiegate le tre operazioni di carabinieri e polizia che hanno portato all’arresto di 21 persone. “Accanto quindi ad una mafia violenta, ad una mafia che ancora vive di legami familistici profondi – ha spiegato Gatti – c’è una mafia moderna. Una mafia moderna che fa dei processi di integrazione il suo brand operativo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Procuratore Gatti: “Allarme sulla nuova alleanza mafia foggiana e garganica”

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