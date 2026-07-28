Macrolotto Zero Furto al bar Lo Scalino | Qui è terra di nessuno Ma noi andiamo avanti

Da lanazione.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Hanno forzato la porta di ingresso con un piede di porco e si sono subito indirizzati alle macchinette delle scommesse self service. Ma alla fine sono scappati con un bottino esiguo, circa 300 euro. E’ successo nella notte tra domenica e lunedì in via Pistoiese. I balordi hanno preso di mira una delle pochissime attività italiane rimaste al Macrolotto Zero e portata avanti con passione e determinazione dai fratelli Pittalà: lo storico bar Lo scalino. Il colpo è durato 4 minuti come ‘raccontano’ le immagini delle telecamere. I due balordi, con addosso un casco, arrivano in monopattino in via Umberto Giordano. Raggiungono l’attività, provano ad entrare forzando prima le finestre, ma nulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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