I ladri arrivano in monopattino Furto al bar Lo Scalino il video dei banditi in azione
Due uomini sono entrati nel bar Lo Scalino a Prato, il 27 luglio 2026, usando un piede di porco per forzare la porta d’ingresso. Dopo aver varcato la soglia, si sono diretti direttamente alle macchinette delle scommesse self service. I ladri sono arrivati a bordo di un monopattino, secondo le immagini di sorveglianza. Le telecamere hanno ripreso le fasi del furto, senza che siano stati ancora rintracciati.
Prato, 27 luglio 2026 – Hanno forzato la porta di ingresso con un piede di porco e si sono subito indirizzati alle macchinette delle scommesse self service. Ma alla fine sono scappati con un bottino esiguo, circa 300 euro. E' successo nella notte tra domenica e lunedì in via Pistoiese. I balordi hanno preso di mira una delle pochissime attività italiane rimaste al Macrolotto Zero: il bar Lo scalino. I ladri sono arrivati in monopattino da via Umberto Giordano. Il colpo è durato 4 minuti come 'raccontano' le immagini delle telecamere: erano le 3,20 quando i ladri, con un casco integrale addosso, sono riusciti ad entrare nel locale, e le 3,24 quando sono scappati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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